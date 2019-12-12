Ufuk Sarıca: "Turnuvanın en güçlü ekiplerinden biriyiz..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Ufuk Sarıca: 'Turnuvanın en güçlü ekiplerinden biriyiz...' - Son Dakika Spor

Ufuk Sarıca: "Turnuvanın en güçlü ekiplerinden biriyiz..."

6 saat önce

Ufuk Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, ZZ Leiden karşısında maçın bütününü çok iyi oynadıklarını belirtti.

Ufuk Sarıca:

Ufuk Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, ZZ Leiden karşısında maçın bütününü çok iyi oynadıklarını belirtti.


Özellikle ilk periyotta ortaya koydukları akıcı, tempolu ve agresif oyunun rakiplerinin direncini kırdığını bildiren Sarıca, "Bu, devreyi çok farklı bir üstünlükle tamamlamamızı sağladı. İkinci yarıda tüm oyuncularımızı kullanarak harika bir galibiyet aldık. İkinci tur grubunun ilk maçında bu turnuvanın en güçlü ekiplerinden biri olduğumuzu gösterdik. Bunun devamını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Pınar Karşıyakalı basketbolcu Tony Taylor da Hollanda ekibi karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı.


Sert oynadıklarını, topu iyi çevirdiklerini, böylece kolay şut bulduklarını belirten Taylor, "Takımımın verdiği reaksiyondan ötürü gurur duyuyorum. Bizleri destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


L Grubu'nda averajla lider durumda bulunan Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde 15 Aralık Pazar günü Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek.


Ufuk Sarıca, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:36 
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