Ufuk Üniversitesi ile bazı spor kulüpleri arasında yarı olimpik havuzun kullanması için protokol imzalandı

Ufuk Üniversitesi ile bazı spor kulüpleri arasında, üniversitenin 6 kulvarlı yarı olimpik havuzunun kullanılması için protokol imzalandı.

Ufuk Üniversitesi ile bazı spor kulüpleri arasında, üniversitenin 6 kulvarlı yarı olimpik havuzunun kullanılması için protokol imzalandı. Üniversitenin İncek Kampüsü'ndeki Dr. Orhan Girgin Spor Merkezi'nde düzenlenen törene, Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanı Erkan Yalçın, Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof.Dr. Haluk Yetkin, Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tevfik Tezcaner, bazı sporcular ve diğer ilgililer katıldı. Programda, üniversite ile Ankara Yüzme Kulübü Derneği, Ankara Yüzme Akademisi Gençlik Geliştirme Spor Kulübü, Ankara Triatlon Spor Kulübü Derneği, Ankara Mars Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara Nova Gençlik Spor Kulübü Derneği sporcularına, üniversitenin 6 kulvarlı yarı olimpik havuzunda antrenman imkanı sağlaması için protokol imzalandı. Üniversite, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarına ara vermek zorunda kalan milli sporculara bünyesindeki yarı olimpik havuzda ücretsiz antrenman yapma imkanı vermişti.

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