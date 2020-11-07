Ufuklarını açacak eserler - Son Dakika

Ufuklarını açacak eserler

07.11.2020 07:32
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1) FANTASTİK YOLCULUK'Sonsuzluk Kütüphanesi', Mavisel YenerPinokyo, Alice, Pippi Uzun Çorap gibi ölümsüz kahramanlar fantastik unsurlarla örülü bir kurguda buluşuyor.

1) FANTASTİK YOLCULUK

'Sonsuzluk Kütüphanesi', Mavisel Yener

Pinokyo, Alice, Pippi Uzun Çorap gibi ölümsüz kahramanlar fantastik unsurlarla örülü bir kurguda buluşuyor. İhsan Yılmaz'ın önerisi. Tudem Yayınevi, 29 lira.

2) RENGARENK ÇİZİMLER

'Renkli Çoraplı Kuzgun', Didem Demirel

Doğan Hızlan'ın önerisi olan kitapta Menesse'nin eğlenceli hikayesi rengarenk çizimlerle anlatılıyor. Ketebe Yayınları, 26 lira.

3) BAŞARI ÖYKÜLERİ

'Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler', Ayşegül Gürsel ve Ümran Özbalcı

Serinin bu üçüncü kitabı, Türkiye'den 100 kadının başarı öyküsünü anlatıyor. Özge A. Lokmanhekim'in önerisi. Hep Kitap, 39 lira.,

4) YOLCULUK HİKAYESİ

'Dönme Dolap', Tülin Kozikoğlu

Kitap için Ömür Kurt "Farklı şehirlerdeki iki çocuğun yolcuklarını savaş, göç ve mültecilik kavramları üzerinden işliyor" diyor. Doğan Egmont Çocuk Kitapları, 32 lira.

5) SİZ DE OKUYUN

'Olduğun Gibisin', Olivier Clerc

Burcu Ural Kopan "Pozitif iletişim, empati, farkındalık konularında küçük-büyük herkes üzerinde olumlu etki sağlayacak sıcacık bir hikaye" diyor. Aylak Kitap, 23 lira.

6) ÖNYARGILARA KARŞI...

'Kırmızı Çanta', Belle DeMont

Çarli, kırmızı çantasını takıp okula gider. Herkes şaşırır. Çünkü erkekler kol çantası değil, sırt çantası takmalıdır... Devrim Yılmaz'ın önerisi. İthaki Çocuk, 13 lira.

7) EVDEKİ KAOS

'Ev Değil Çarşamba Pazarı', Leyla Ruhan Okyay

Sinan'ın annesinin ayağı kırılınca evde oluşan kargaşanın anlatıldığı bu eğlenceli kitap Müge İplikçi'nin önerisi. Günışığı Kitaplığı, 22 lira.

8) ŞAŞIRTICI OLAYLAR

'Altı Kırk Dört Dalgası', Behiç Ak

Kitaptaki kahramanların yanı sıra şaşırtıcı olay akışı da okuyucuyu heyecanlandırıyor... Eğlenceli bir serüvene hazır olun. Doğan Hızlan'ın önerisi. Günışığı Kitaplığı, 17 lira.

9) BEŞ KAFADAR...

'Miryalı Sarp Sakin'e Göre Dünya', Ayşe Güren

Yavaş gezegen Mirya'dan geldiklerini düşünen beş arkadaşın şaşırtıcı, düşündürücü, komik ve zorlu maceraları... Müge İplikçi'nin önerisi. Can Çocuk Yayınları, 15 lira.

10) DÜNYAYI TANISINLAR

'Atlas Etkinlik Kitabı', Aleksandra ve Daniel Mizielinski

Genç kaşifler için eğlenceli 37 etkinlik ve oyun... Ömür Kurt "Çocukların dünyayı tanımasına katkı sağlıyor" diyor. Domingo Yayınevi, 30 lira.

Ufuklarını açacak eserler

Doğan Hızlan, Sonsuzluk, Çocuk, Kitap, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ufuklarını açacak eserler - Son Dakika Magazin


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