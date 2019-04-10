Ufukta daha komplike sigortacılık ürünleri var
1 saat önce
Gelişen teknoloji riskleri ve risk algısını da değiştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:04
Gelişen teknoloji riskleri ve risk algısını da değiştirdi. Siber riskler üretimi de tehdit eder noktaya gelirken Aon Türkiye
Eş CEO
'su Ferhan Özay, şirketlere bu tip özel sigortalarda danışman kullanmaları tavsiyesinde bulundu. (Ece Ceyhun
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