Son Dakika Haberleri: Ufukta daha komplike sigortacılık ürünleri var

Ufukta daha komplike sigortacılık ürünleri var

1 saat önce

Gelişen teknoloji riskleri ve risk algısını da değiştirdi.

Ufukta daha komplike sigortacılık ürünleri var, System.String[]
Gelişen teknoloji riskleri ve risk algısını da değiştirdi. Siber riskler üretimi de tehdit eder noktaya gelirken Aon TürkiyeCEO'su Ferhan Özay, şirketlere bu tip özel sigortalarda danışman kullanmaları tavsiyesinde bulundu. (Ece Ceyhun)
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:04 
CEO, Türkiye, Ekonomi
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