Son Dakika Haberleri: Üfürükçülük adı altında dolandırıcılık iddiasına gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Üfürükçülük adı altında dolandırıcılık iddiasına gözaltı

1 saat önce

Samsun'da üfürükçülük adı altında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Üfürükçülük adı altında dolandırıcılık iddiasına gözaltı, System.String[]

Samsun'da üfürükçülük adı altında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisi arayan vatandaşlar 80 yaşındaki A.M.'nin üfürükçülük yaparak para alıp vatandaşları dolandırdığını iddia etti. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.M.'nin evine baskın düzenledi. A.M., 50 lira karşılığında kendisine gelen bir bayanı okurken yakalandı. Kendisinin hafız ve hoca olmadığını söyleyen A.M., polis tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşlerine not bırakıp, PUBG oyununda tanıştıkları kişi ile kaçan kız kardeşler: Pişmanız, kandırıldık
Para için annesini öldürdü, cesedi buzdolabına saklamaya çalıştı! İzmir'de domuz bağıyla bağlanan kadının yardımına polis koştu Bartın-öğrencinin lokantada unuttuğu telefonu çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 22:03:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üfürükçülük adı altında dolandırıcılık iddiasına gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]