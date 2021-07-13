Uganda, 647 bin doz Pfizer-BioNTech aşısı teslim alacak - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Uganda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 647 bin doz Pfizer-BioNTech aşısını teslim alacağını açıkladı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sağlık Bakanı Emmanuel Ainebyoona, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele için Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 647 bin doz Pfizer-BioNTech aşısı teslim alınacağını belirtti.

Aşıların depolamak için ülkenin orta kesiminde tesislerinin kurulduğunu kaydeden Ainebyoona, "Pfizer eksi 70 santigrat derece depolama kapasitesi gerektirir. Başkent Kampala'nın çevresinde, aşılar geldiklerinde onları tutacağımız soğuk tesisler kurduk." dedi.

Uganda geçen ay salgınla mücadele kapsamında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) 175 bin 200 doz AstraZeneca aşısı teslim almıştı.

Ülkede mart ayında başlatılan kitlesel Kovid-19 aşısı kampanyası kapsamında 1 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

Uganda'da şimdiye kadar 87 bin 756 Kovid-19 vakası görüldü, 2 bin 129 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.