Uganda, Afrika tırtılı salgınıyla mücadele ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Uganda, Afrika tırtılı salgınıyla mücadele ediyor

13.04.2022 22:54
Uganda, Afrika tırtılı salgınıyla mücadele ediyor

Uganda hükümeti, tahıl ürünlerini mahveden ve ülkenin 35 bölgesinde ortaya çıkan Afrika tırtılı salgınıyla mücadele için geniş çaplı ilaçlama başlattı.

Uganda hükümeti, tahıl ürünlerini mahveden ve ülkenin 35 bölgesinde ortaya çıkan Afrika tırtılı salgınıyla mücadele için geniş çaplı ilaçlama başlattı.

Tarımdan Sorumlu Devlet Bakanı Fred Bwino Kyakulaga yaptığı açıklamada, mevsim yağmurlarının erken yağması ve devamında gelen uzun kuraklık dönemlerinin güvelerin göçünü kolaylaştırdığını ve tırtıl salgınının şiddetinin her geçen yıl arttığını ifade etti.

Kyakulaga, "ordu kurdu" olarak da bilinen tırtılların, küresel ısınma nedeniyle daha sıcak olan ülkelerden Uganda'ya göç ettiğini, iklim değişikliğinin tırtıl istilasına neden olduğunu belirtti.

Tırtıllarının çoğunlukla Uganda'nın doğu, orta ve kuzey bölgelerinde tespit edildiğini aktaran Kyakulaga, mısır, darı ve sorgum gibi mahsullerin ve meraların istiladan etkilendiğini kaydetti.

Kyakulaga, çok miktarda böcek ilacı ve pompanın tedarik edilip etkilenen bölgelere dağıtıldığını dile getirdi.

Önemli bir mısır üreticisi olan Uganda, yıllık üretiminin büyük bir bölümünü Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kenya gibi komşu ülkelere ihraç ediyor.

Amerika'ya özgü olan "ordu kurdu", ilk olarak 2016 başlarında Orta ve Batı Afrika'da tespit edildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre ordu kurdu, 2 yıl içinde Sahra Altı Afrika'nın neredeyse tamamına yayıldı.

YORUMLAR
500
Soylu: '(Göç İdaresi) Dünyanın en büyük göç krizlerinin yaşandığı bir dönemde medeniyetimizin tüm değerleriyle örtüşen bir anlayışı sergilediğiniz' Soylu: '(Göç İdaresi) Dünyanın en büyük göç krizlerinin yaşandığı bir dönemde medeniyetimizin tüm değerleriyle örtüşen bir anlayışı sergilediğiniz' Sahra Altı Afrika'da ekonomik büyüme bu yıl yüzde 3,6'ya gerileyecek Sahra Altı Afrika'da ekonomik büyüme bu yıl yüzde 3,6'ya gerileyecek

Küresel Isınma, Afrika, Uganda, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uganda, Afrika tırtılı salgınıyla mücadele ediyor - Son Dakika


Son Dakika
22:56 Putin'e yakınlığıyla bilinen Medvedçuk ile ilgili Ukrayna'dan çarpıcı iddia: FSB, Transdinyester üzerinden Moskova'ya götürmeyi planlamış
22:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e sürpriz yaptı! Askerler şaşkınlığa uğramış
22:27 Film sahnelerini aratmayan kuyumcudaki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!
22:23 48 yaşındaki adam, ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle eniştesini öldürdü!
22:20 Rusya-Ukrayna savaşı için BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna'da ateşkes şu an mümkün görünmüyor
22:01 "9 aydır elaman bulamıyoruz" diyen esnaf tartışma konusu oldu!
21:46 New York'taki metroya saldıran şahıs yakalandı!
21:25 Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı geldi!
21:20 Uyuşturucu satıcısı, Yansı Dilan Özçolpan'ın evine giderken yakalandı! Adını O Ses Türkiye ile duyurmuştu
21:02 Turgut Özal'ın oğlu TEK Parti lideri Ahmet Özal: Cumhurbaşkanı adayı olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 23:04:40. #1.11#
SON DAKİKA: Uganda, Afrika tırtılı salgınıyla mücadele ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement