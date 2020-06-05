Uganda Başbakanı Kovid-19 şüphesiyle kendini karantinaya aldı - Son Dakika

Uganda Başbakanı Ruhakana Rugunda, yakın zamanda yen tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişilerle temas kurduğu gerekçesiyle kendini karantinaya aldığını duyurdu.

Rugunda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, temas kurduğu kişilerden bazılarının pozitif çıktığını belirtti.

Aynı zamanda ülkede Kovid-19'la mücadele eden birimin başındaki isim olan Rugunda, Kovid-19 testi negatif çıkmasına rağmen önlem olarak karantinaya girmeye karar verdiğini kaydetti.

Öte yandan, ülkedeki tüm bakanların düzenli olarak her iki haftada bir test edileceği açıklandı.

Ülkede toplam 621 kişide virüs tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.