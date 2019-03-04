Son Dakika Haberleri: Uganda Bu Nedenle Diğer Tüm Ülkelere Göre Şok Edici - Uganda Hakkında Gizli Gerçekler

Uganda Bu Nedenle Diğer Tüm Ülkelere Göre Şok Edici - Uganda Hakkında Gizli Gerçekler

43 dakika önce

Doğu Afrikanın en küçük ülkelerinden biri olan Uganda, vahşi yaşamıyla macerasever turistlerin en çok ziyaret ettikleri ülkerlerden biridir.

Doğu Afrikanın en küçük ülkelerinden biri olan Uganda, vahşi yaşamıyla macerasever turistlerin en çok ziyaret ettikleri ülkerlerden biridir.Sokaklarında vahşi goriller görebileceğiniz bu gizemli ülke hakkında duyabileceğiniz en ilginç ve en gizli özellikleri derledik.Gelin bu mistik afrika ülkesine çarpıcı yanlarıyla bir göz atalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:23 Kaynak: Youtube

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