Uganda Büyükelçiliği'nden Antalya'ya koronavirüs teşekkürü - Son Dakika

ANTALYA İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs testi pozitif çıkan Uganda uyruklu A.K. ile karantinaya alınan 5 ev arkadaşının yapılan son testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Uganda Büyükelçiliği de Antalya Valiliği ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

İstanbul'da geçici işte çalışan Uganda uyruklu A.K., yaklaşık 20 gün önce yaşadığı Antalya'ya geri döndü. Vatandaşı 5 arkadaşı ile aynı evde yaşayan A.K. İstanbul'dan döndükten 2 gün sonra ateş ve halsizlik nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, Uganda Konsolosluğu ile irtibata geçerek, A.K.'nın 5 arkadaşı ile aynı evde yaşadığını saptadı. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 5 Ugandalıya da Covid-19 testi yapıldı. 2 Ugandalının testi de pozitif çıktı.

Antalya Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü, arkadaşlardan 3'ünü evde, 2'sini ise misafirhanede, 14 gün süreyle ayrı odalarda karantinaya aldı. Tedavi ve karantinanın ardından A.K. ile 5 arkadaşının son testleri negatif çıktı.

TÜM EKİPLER TİTİZ ÇALIŞIYOR

Uganda Büyükelçiliği, vatandaşlarının tedavisinde gösterilen hassasiyetten dolayı Antalya Valiliği ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, "Sağlık Bakanlığı'nın talimat ve rehberleri doğrultusunda Antalya'da bulunan ve hastalanan herkesin tedavi ve takibi, üstün bir gayret içerisinde, tüm kurumların iş birliğiyle başarıyla sürdürülmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de büyük mücadele verdiği Covid-19 sürecinde ihtiyaç duyan kişilere ulaşmada ve tedavilerini başarıyla tamamlama aşamalarında tüm ekipler titizlikle ve dikkatle çalışmaktadır" dedi.