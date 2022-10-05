Uganda'da Ebola nedeniyle ölen sağlık görevlilerinin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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Uganda'da Ebola nedeniyle ölen sağlık görevlilerinin sayısı 4'e yükseldi

05.10.2022 17:22
Uganda'da Ebola nedeniyle ölen sağlık görevlilerinin sayısı 4'e yükseldi

Uganda'da 19 Eylül'de patlak veren Ebola salgınında hayatını kaybeden sağlık görevlilerinin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Uganda'da 19 Eylül'de patlak veren Ebola salgınında hayatını kaybeden sağlık görevlilerinin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng, son olarak 58 yaşındaki anestezi uzmanının virüsle 17 günlük mücadele sonrası hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aceng, Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısının 4'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şimdiye kadar 43 kişide virüs tespit edilirken, 10 kişi de Ebola nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

Ebola virüsü

Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı, hastaların 11 binden fazlası öldü.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da Ebola nedeniyle ölen sağlık görevlilerinin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uganda'da Ebola nedeniyle ölen sağlık görevlilerinin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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