Uganda'da doktor Ebola'dan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uganda'da doktor Ebola'dan hayatını kaybetti

02.10.2022 11:24
Uganda'da doktor Ebola'dan hayatını kaybetti

Uganda'da 19 Eylül'de patlak veren Ebola salgınında Tanzanya vatandaşı bir doktorun hayatını kaybettiği bildirildi.

Uganda'da 19 Eylül'de patlak veren Ebola salgınında Tanzanya vatandaşı bir doktorun hayatını kaybettiği bildirildi.

Uganda Tabipler Birliğince yapılan açıklamada, Uluslararası Kampala Üniversitesi'nde eğitim alan 37 yaşındaki doktor Muhammed Ali'nin Ebola virüsünden hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Tanzanya vatandaşı Dr. Ali'nin 26 Eylül'deki testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Uganda'da Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 7'ye yükseldi.

Ülkede ilk olarak 19 Eylül'de, 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

Ebola virüsü

Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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Kaynak: AA

Tanzanya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da doktor Ebola'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

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