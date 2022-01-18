Uganda'da 2 milyon seyyar satıcı bir gecede işini kaybetti - Son Dakika

Uganda hükümetinin güvenlik zafiyetlerine yol açtığı gerekçesiyle seyyar satışa yasak getirmesi 2 milyon kişiyi işsiz bıraktı.

Uganda Güvenlik Bakanı Jim Muhwezi, yaptığı açıklamada, güvenlik nedeniyle hükümetin seyyar satıcıların sokaklarda dolaşmasını yasakladığını duyurdu.

Tüm yerel hükümetlere ve güvenlik teşkilatlarına konuya ilişkin talimat gönderildiğini belirten Muhwezi, yasağın ülkenin her yerindeki seyyar satıcıları kapsadığını kaydetti.

Muhwezi, suçluların seyyar satıcı kılığına girdiğini vurgulayarak, "Ticaret yapmak isteyenler bundan böyle bu işi ticaret merkezlerinde yapmalı." ifadesini kullandı.

Ulusal Seyyar Satıcılar Derneği Başkan Yardımcısı Simon Kizza Kizito, AA muhabirine, derneklerinin ülke çapında 2 milyondan fazla kayıtlı üyesinin bulunduğunu aktararak, bu kişilerin şu anda çalışacak hiçbir yerlerinin olmadığını belirtti.

Kizito, bu seyyar satıcılarının işsiz kalmasının güvenlik sorununun artmasına yol açabileceğini ve işsizlerin hırsızlık suçuna karışabileceğini söyledi.

Çoğunluğu gençlerden oluşan seyyar satıcılar şehirlerde ve kırsal kesimde sıklıkla plastik ürünler, giysi, ayakkabı ve yiyecek satıyor.

Uganda İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkedeki gençlerin yüzde 30'u işsiz.