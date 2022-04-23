Uganda'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Uganda'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23.04.2022 23:46
Uganda'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Uganda'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Uganda'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Başkent Kampala'daki büyükelçilik binasında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğe, Uganda milletvekilleri Nkunyıngı Muwada ve Paul Akamba'nın yanı sıra Türk ve Ugandalı çocuklar ile Türk vatandaşları katıldı.

Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Büyükelçi Alp ve Uganda milletvekilleri davetlilere hitap etti.

Büyükelçi Alp, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretileri doğrultusunda, makamların sahipleri değil, sadece koruyucuları olduklarını altını çizerek "Bu makamları bizden sonraki nesillere aktarmak için varız." dedi.

Milletvekili Muwada ise "Büyükelçi Alp'ın makamını bir Türk gencine devretmesine şahit olduk. Bu jest, övgüyü hak ediyor." diye konuştu.

Büyükelçi koltuğunu devretti

Büyükelçi Alp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle koltuğunu 8 yaşındaki Yusuf Burak Yıldız'a bıraktı.

Koltuğu devralan Yıldız, katılımcıların 23 Nisan çocuk bayramını kutlayarak "Uganda'da yaşayan tüm çocuklar adına, bu onurlu makamın gerçek sahibine teşekkür ediyorum." dedi.

Dünyadaki bütün çocuklarının barış içerisinde yaşaması temennisinde bulunan Yıldız, konuşmasının bu kısmını, yerel dil olan Lugandaca yaptı.

Yıldız'ın bu jesti, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Törene katılan çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Uganda, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uganda'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika


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