Uganda'da 900'den fazla kişinin açlıktan öldüğü ileri sürüldü

Uganda'nın kuzeyindeki Karamoja bölgesinde kuraklıktan ötürü 900'den fazla kişinin açlıktan yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Daily Monitor'un haberine göre, bölge liderleri, şubat ayından bu yana açlık ve açlıkla ilintili hastalıklardan ötürü çoğu yaşlı ve çocuk 900'den fazla kişinin can verdiğini belirtti.

Tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiği bölgeye geçen hafta gönderilen gıda yardımları ise yetersiz kaldı.

Karamoja'ya bağlı Kaabong'da 259, Napak'ta 49, Kotido'da 626 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yerel yöneticiler, hükümetin bölgeye yardımlarını artırması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletlere göre, bölgedeki her 10 kişiden 8'i gıda güvensizliği içerisinde ve açlıkla mücadele ediyor.