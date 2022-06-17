Uganda'da mevcut iktidara karşı bir ayaklanma olarak başlayan ve 1990'lı yıllardan itibaren Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren ADF terör örgütü, 2019 yılında DEAŞ'a bağlılığını açıklamıştı.

Bu arada, mahalle sakinlerinden gelen ihbarlar üzerine başlatılan operasyonda şüpheli evin 9 metre altında tünel bulunduğu ve söz konusu tünelde eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Uganda'da ADF'ye ait terör hücresi basıldı, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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