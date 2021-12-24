Uganda'da bombalı saldırılara yardım eden 15 kişi terörle suçlandı - Son Dakika

Uganda mahkemesi, ekim ve kasım aylarında yapılan bombalı saldırılardaki rolleri nedeniyle 15 kişiyi terörle suçladı.

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, 15 kişi, başkent Kampala ve çevresinde yapılan bir dizi bombalı saldırıdaki rolleri ve saldırıları üstlenen Demokratik İttifak Güçleriyle (ADF) bağlantıları nedeniyle terörle suçlandı.

13 Ocak'ta tekrar mahkeme karşısına çıkacak kişilerden bazılarına, kasti ve yasa dışı şekilde patlayıcı üretmek, taşımak ve yerleştirmek gibi suçlar da isnat ediliyor.

Başkent Kampala'da ekimde düzenlenen saldırılarda en az 2 kişi hayatını kaybetmişti.

16 Kasım'da da bir intihar eylemcisi bir karakolun önünde, diğer 2 intihar eylemcisi ise meclise giden yolda üzerindeki bombayı patlatmış, toplamda 7 kişi ölmüştü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren ve DEAŞ'la bağlantılı olduğu ileri sürülen ADF'ye karşı Uganda ve KDC tarafından 30 Kasım'da operasyon başlatılmıştı.