Son dakika haberleri... - Uganda'da cumhurbaşkanı adayının tutuklanması sokakları karıştırdı- Başkent Kampala'da göstericilere ateş açıldı: 3 ölü, 34 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... - Uganda'da cumhurbaşkanı adayının tutuklanması sokakları karıştırdı- Başkent Kampala'da göstericilere ateş açıldı: 3 ölü, 34 yaralı

18.11.2020 23:38

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Uganda'da cumhurbaşkanı adayının tutuklanması sokakları karıştırdı Başkent Kampala'da göstericilere ateş açıldı: 3 ölü, 34 yaralı Uganda'da 2021'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan muhalif Bobi Wine'ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda göstericilere ateş...

- Uganda'da cumhurbaşkanı adayının tutuklanması sokakları karıştırdı

Başkent Kampala'da göstericilere ateş açıldı: 3 ölü, 34 yaralı

KAMPALA - Uganda'da 2021'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan muhalif Bobi Wine'ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda göstericilere ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

Uganda'da 14 Ocak 2021'de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan şarkıcı ve muhalif politikacı Bobi Wine'ın tutuklaması protestoların fitilini ateşledi. Gerçek adı Robert Kyagulanyi olan Wine'ın destekçileri başkent Kampala ve diğer kentlerde yolları kapatarak lastik yaktı. Polis, yollara barikatlar kuran ve Wine'ın serbest bırakılmasını talep eden protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve mermi kullandı. Göstericilere ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

Polis Sözcüsü Fred Enanga, Wine'ın cumhurbaşkanı adaylarının 200'den az kişiye hitap etmesini içeren Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı. Enanga, "Şehirdeki şiddetli çatışmalar sonucunda 3 kişinin hayatını kaybetmesi talihsiz bir durum. Ölüm nedeni, otopsi yapıldıktan sonra ortaya çıkacak" diyerek gösterilerde çok sayıda kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Enanga, "Şiddetli göstericilere karşı koyarken halktan sakin kalmalarını talep ediyoruz. Tüm seçmenleri, adayları desteklemenin demokratik hakları olduğunu bilmeye çağırıyoruz. Bu nedenle, bu hedefe ulaşmak için bu tür şiddetli çatışmalardan kaçınmalıdırlar" şeklinde konuşarak şiddet olaylarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Uganda Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz hafta Covid-19 kısıtlamalarını hafifleterek 200'den az katılımcı ile kitlesel toplantıların, siyasi mitinglerin ve toplantıların iki metrelik sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak şartıyla yapılmasına izin vermişti.

Daha önce birçok kez tutuklanan Wine'ın, Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin 36 yıllık iktidarından sonra emekliye ayrılması için ısrarlı çağrıların arasında güçlü bir aday olarak öne çıktığı belirtiliyor.

Son dakika haberleri... - Uganda'da cumhurbaşkanı adayının tutuklanması sokakları karıştırdı- Başkent Kampala'da göstericilere ateş açıldı: 3 ölü, 34 yaralı
Son dakika haberleri... - Uganda'da cumhurbaşkanı adayının tutuklanması sokakları karıştırdı- Başkent Kampala'da göstericilere ateş açıldı: 3 ölü, 34 yaralı
Son dakika haberleri... - Uganda'da cumhurbaşkanı adayının tutuklanması sokakları karıştırdı- Başkent Kampala'da göstericilere ateş açıldı: 3 ölü, 34 yaralı
Son dakika haberleri... - Uganda'da cumhurbaşkanı adayının tutuklanması sokakları karıştırdı- Başkent Kampala'da göstericilere ateş açıldı: 3 ölü, 34 yaralı

Cumhurbaşkanı, Başkent, Uganda, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... - Uganda'da cumhurbaşkanı adayının tutuklanması sokakları karıştırdı- Başkent Kampala'da göstericilere ateş açıldı: 3 ölü, 34 yaralı - Son Dakika


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