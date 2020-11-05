Uganda'da devlet başkanlığı seçimi 14 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika

Adaylık başvurusu yapan Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.

34 yıldır iktidarda bulunan Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni de yeniden başkan adayı oldu. 1986'da askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanarak başkanlık koltuğunda oturmayı sürdürmüştü.

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