Uganda'da doktorlar zam talebiyle grev başlattı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da doktorlar, ücretlerinin iyileştirilmesi için greve başladı.

Uganda Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hebert Luswata, AA muhabirine, hükümet tarafından verilerin sözler yerine getirilinceye kadar süresiz grev başlattıklarını söyledi.

Maaşlarının düşük olması nedeniyle bugünden itibaren grev başlattıklarını duyuran Luswata, "Grev başlatıyoruz çünkü hastanelerde yeterli tıbbi malzeme bulunmuyor." dedi.

Luswata, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin 2017 ve 2021 yıllarında maaşlara zam vaadini yerine getirmediğini savundu.

Uganda Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Aiyenbyoona ise grev kararının kaygı verici olduğunu belirterek doktorlardan görevlerine devam etmelerini istedi.