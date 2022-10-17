Uganda'da Ebola nedeniyle bir sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uganda'da Ebola nedeniyle bir sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti

17.10.2022 12:00
Uganda'da Ebola nedeniyle bir sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti

Uganda'da, Ebola salgını nedeniyle bir sağlık çalışanının daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Uganda'da, Ebola salgını nedeniyle bir sağlık çalışanının daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Monitor gazetesinin haberine göre, Ugandalı doktor John Grace Walugembe, Ebola nedeniyle hayatını kaybetti.

Ebola virüsüne yenik düşen son sağlık çalışanı Dr. Walugembe'nin, Mubende Bölge Hastanesinde laboratuvarda görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

İlk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ebola virüsü

Uganda'da, Ebola, 2000'lerin başında yüzlerce kişinin, son olarak da 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Eylül, Sudan, Güncel, Son Dakika

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