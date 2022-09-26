Uganda'da Ebola'dan ölenlerin sayısı 21'e çıktı - Son Dakika
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Uganda'da Ebola'dan ölenlerin sayısı 21'e çıktı

26.09.2022 10:18
Uganda'da Ebola'dan ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Uganda'da Ebola salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.

Uganda'da Ebola salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Ainebyoona, Uganda'da Ebola'dan ölenlerin sayısında artış kaydedildiğini açıkladı.

Ainebyoona, Ebola nedeniyle şimdiye kadar 21 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 34'e yükseldiğini belirtti.

Başkent Kampala'da henüz bir vaka kaydetmedikleri bilgisini paylaşan Ainebyoona, son vakaların Kassanda ve Kyegegwa bölgelerinde tespit edildiğini aktardı.

Ülkede 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

Virüsün yayılım merkezinin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) Kampala'ya giden otoyol üzerinde bulunan Mubende bölgesi olduğu açıklanmıştı.

Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölmesine yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da Ebola'dan ölenlerin sayısı 21'e çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uganda'da Ebola'dan ölenlerin sayısı 21'e çıktı - Son Dakika
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