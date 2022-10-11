Uganda'da Ebola salgınında ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika
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Uganda'da Ebola salgınında ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

11.10.2022 11:14
Uganda'da Ebola salgınında ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da 19 Eylül'de patlak veren Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da 19 Eylül'de patlak veren Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Ainebyoona, salgında hayatını kaybedenlerin sayısının yükseldiğini açıkladı.

Ainebyoona, Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini belirtti.

Hayatını kaybedenler arasında sağlık çalışanlarının da olduğu bilgisini paylaşan Ainebyoona, salgına karşı önlemlerin artırıldığını kaydetti.

Ülkede ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

Ebola virüsü

Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı, hastaların 11 binden fazlası öldü.

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Kaynak: AA

Afrika, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da Ebola salgınında ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uganda'da Ebola salgınında ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika
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