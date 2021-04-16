Uganda'da feci ölüm! Top oynarken yıldırım çarpan çocuk hayatını kaybetti

Yerel basındaki haberlere göre, yaşları 13 ila 15 arasında değişen çocuklardan 1'i olay yerinde, 8'i ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ÜÇ ÇOCUK HAYATTA KALMAYI BAŞARDI

Yerel yetkililer, söz konusu maça katılan üç çocuğun ise hayatta kalmayı başardığını ve bir sağlık ocağındaki hastaneye nakledildiğini ancak şu ana kadar sağlık durumları hakkında daha fazla veri yayımlamadıklarını belirtti.

"BU BİR İHMALDİR"

Bölgedeki hava koşulları nedeniyle benzer olayların yaşandığı Uganda'da, 2011'de de 18 çocuk aynı nedenle ölmüştü. Uganda Afet Önleme Bakan Yardımcısı Musa Ikero ise, o dönemde birçok okul ve sağlık merkezinde paratoner bulunmadığından yakınmıştı. Iquero, "Bu durum, binaların kamu kullanımına uygun olup olmadığına karar veren kişilerin ihmalidir. Daha fazla kazayı önlemek için çalışacağız" demişti.