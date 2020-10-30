Uganda'da genel seçimi izleyecek sivil inisiyatif yasaklandı - Son Dakika

Şubat 2021'de başkanlık ve Meclis seçimlerinin yapılacağı ülkede, anayasada yapılan değişiklikle 76 yaşındaki Devlet Başkanı Yoweri Museveni 'nin tekrar aday olmasının yolu açılmıştı.

Örgüte bağlı çok sayıda sivil toplum kuruluşunun faaliyet izninin bulunmadığını aktaran Ezaga, inisiyatifin tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Uganda Sivil Toplum Örgütleri Ulusal Bürosu Basın Sözcüsü Patrick Onen Ezaga, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 60'tan fazla örgütün bir araya gelerek kurduğu Ulusal Seçim İzleme-Uganda İnisiyatifinin yasalara uygun olmadığını belirtti.

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