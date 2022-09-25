Ebola Uganda'da 5 bölgeye yayıldı 19 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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Ebola Uganda'da 5 bölgeye yayıldı 19 kişiyi öldürdü

25.09.2022 15:24
Ebola Uganda'da 5 bölgeye yayıldı 19 kişiyi öldürdü

Uganda'da hafta içinde patlak veren Ebola virüsü salgınının 5 bölgeye yayıldığı bildirildi.

Uganda'da hafta içinde patlak veren Ebola virüsü salgınının 5 bölgeye yayıldığı bildirildi.

Daily Monitor'un haberine göre, teyit edilmiş ve şüpheli vakaların sayısı 31'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19'a çıktı.

Virüsün görüldüğü bölgelerin başkent Kampala, Kisoro, Kakumiro, Mubende ve Kyegegwa olduğu aktarıldı.

Virüsün yayılım merkezinin ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Kampala'ya giden otoyol üzerinde bulunan Mubende bölgesi olduğu belirtildi.

Ülkede 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölmesine yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ebola Uganda'da 5 bölgeye yayıldı 19 kişiyi öldürdü - Son Dakika

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