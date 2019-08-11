Son Dakika Haberleri: - Uganda'da hayırseverlerden Kurban Bayramı'nda her gün 5 bin kişiye yemek dağıtımı
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- Uganda'da hayırseverlerden Kurban Bayramı'nda her gün 5 bin kişiye yemek dağıtımı

1 saat önce

- Uganda'da hayırseverlerden Kurban Bayramı'nda her gün 5 bin kişiye yemek dağıtımıKAMPALA - Uganda'da Kurban Bayramı boyunca her gün 5 binden fazla kişiye kurban etinden yapılan yemekler dağıtılacak.

- Uganda'da hayırseverlerden Kurban Bayramı'nda her gün 5 bin kişiye yemek dağıtımı
KAMPALA - Uganda'da Kurban Bayramı boyunca her gün 5 binden fazla kişiye kurban etinden yapılan yemekler dağıtılacak.
Türkiye'den hayırsever Ahmet Ertürk tarafından toplanan kurban bağışlarıyla kesilen büyükbaş hayvanlar, yemek yapılarak muhtaç kişilere dağıtılıyor. Bayram süresince 200'den fazla büyükbaş hayvan kesilerek yemek yapılıp halka dağıtılacak. 5 binden fazla müslümana yemek ikram edileceğini belirten hayırsever Ahmet Ertürk, "Bu sene Kurban Bayramı'nda yine Müslümanlarla Afrika'da beraberiz. Burada tüm müslümanlara yemek ikram edeceğiz. Yemekler hazırlandı. Gönlümüz Türkiye'de ama fiziki olarak buradayız, müslümanlarla beraberiz. Hayırlı bayramlar olsun inşallah" ifadelerini kullandı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:38 Kaynak: İHA
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