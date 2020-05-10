Uganda'da inşaat halindeki 3 katlı bina çöktü: 9 ölü - Son Dakika

Uganda'nın başkenti Kampala'da inşaat halindeki 3 katlı binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Kampala Polis Sözcü Yardımcısı Luke Owoyesigyere, yerel basına yaptığı açıklamada, Kampala'nın Lukuli-Nanganda bölgesinde inşaat halindeki 3 katlı binanın çöktüğünü belirtti.
Enkaz altındaki 9 kişinin cesedine ulaşıldığını ifade eden Owoyesigyere, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
Owoyesigyere, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu vurguladı.