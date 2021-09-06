Uganda'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika

Uganda'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da, çöken inşaat halindeki binanın enkazından en az 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da, çöken inşaat halindeki binanın enkazından en az 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ülkenin başkenti Kampala'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle inşaat halindeki binanın çöktüğü kaydedildi. Çöken binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Görgü tanıklarından Stephen Kato, çöken binanın molozları altında daha fazla kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı. Kampala Belediye Başkanı Salim Uhuru da enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Ülkede son dönemde çok sık inşaat halindeki binaların çökmeye başladığına dikkati çeken Uhuru, konuyla ilgili soruşturma açılması gerektiğini vurguladı.

Son Dakika

Cenk Tosun, saray yaptırdı! Lüks evi için kesenin ağzını epey açtı

Balayına gidecek yeni evli çift büyük bir engelle karşılaştı! Damat, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı

Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor

Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu

Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor

Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü

Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi

Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler