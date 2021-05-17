Uganda'da kaçak avlanmaya karşı insansız hava araçları kullanılacak - Son Dakika

Uganda dışında Kenya , Güney Afrika Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti de kaçak avlanmaya karşı insansız hava araçlarını kullanıyor.

Yasa dışı avlanma nedeniyle Uganda ekonomisi her yıl 7 ila 23 milyar dolar zarara uğruyor.

İnsansız hava araçlarının kullanımı için 28 kişinin geçen ay eğitim aldığı kaydedildi.

İnsansız hava araçlarıyla yasa dışı avlanmaya karşı mücadele edilmesinin yanında, alınan kayıtların, suçluların yargılanması sürecinde de kullanılacağı aktarıldı.

Yerel basındaki habere göre, Uganda Yaban Hayatı Kurumu, sürecin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ortak yürütüleceğini açıkladı.

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