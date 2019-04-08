Uganda'da Kaçırılan ABD'li Turist ve Rehberi Kurtarıldı

Uganda Hükümet Sözcüsü Ofwono Opondo, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Salı günü Kraliçe Elizabeth Ulusal Parkı'nda kaçırılan ABD'li turist ve tur rehberi Jean Paul Mirenge'nin Uganda Güvenlik Güçleri tarafından kurtarıldığını bildirdi.

Uganda Hükümet Sözcüsü Ofwono Opondo, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Salı günü Kraliçe Elizabeth Ulusal Parkı'nda kaçırılan ABD'li turist ve tur rehberi Jean Paul Mirenge'nin Uganda Güvenlik Güçleri tarafından kurtarıldığını bildirdi.



Uganda Hükümet Sözcüsü Ofwono Opondo dün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz salı günü Kraliçe Elizabeth Ulusal Parkı'nda kaçırılan Amerikalı turist Kimberly Sue Endicott ve Uganda tur rehberi Jean Paul Mirenge'nin güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığını söyledi. Opondo, "Amerikalı turist Kimberly Sue Endicott ve Uganda tur rehberi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden kurtarıldı ve güvenli bir şekilde Uganda'daki Kanungu bölgesine geri döndü" dedi. Opondo ayrıca, Endicot ve rehberini rehin alanların kaçtığını ancak yakalama operasyonunun devam ettiğini bildirdi.



ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yaptığı açıklamada, Endicott'un kurtarıldığı haberlerini doğrulayarak, "Uganda'da kaçırılan Amerikan turist ve tur rehberinin kurtarıldığını bildirmekten memnuniyet duyarım. Tanrı onları ve ailelerini korusun" ifadelerini kullandı.



Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin ziyaretçiler için güvenli olduğunu vurguladı ancak milli parklarda güvenliği daha da güçlendireceğine söz verdi. Museveni Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uganda güvenli bir ülke. Yetkililer suçlularla ilgilenecek ve parklarımızdaki güvenliği artırmaya devam edecekler. Gelin ve Afrika'nın tadını çıkarın" dedi.



Safari şirketi Wild Frontiers Safaris Müdürü Mike Walker, fideye ödendikten sonra 35 yaşındaki Amerikalı turist Kimberley Sue Endecott ile Ugandalı şoförü Jean Paul'ün sağ salim geri döndüğü bildirdi ancak fidyenin miktarını belirtmedi.



Uganda'nın doğusunda bulunan Ribirizi bölgesinde yer alan Kraliçe Elizabeth Milli Parkı'nda geçtiğimiz Salı günü bir ABD'li turist ve Ugandalı, Kongo'dan geldiği söylenen silahlı adamlar tarafından kaçırılarak 500 bin dolar fidye talep etmişti. - KAMPALA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

A Haber'de Seçim Analisti Olarak Ekrana Çıkan Kebapçı: Kebapçılıktan Gocunmam Analistlik Okulla Olmaz

KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi

Kazada Can Veren Sürücünün Cenazesinde, Cemaat Köye Sığmadı