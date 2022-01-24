Uganda'da Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ekonomi yeniden açıldı - Son Dakika

Uganda, yaklaşık 2 yıldır devam eden Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırarak ekonomiyi tam anlamıyla yeniden açtı.

Devlet Başkan Yoweri Museveni, salgından ötürü kapalı olan tüm sinema, eğlence yeri, bar ve dükkanların bugün yeniden açılacağını duyurdu.

Ulaşım araçlarının yarı kapasite değil tam kapasite olarak hizmet vermeye başlayacağını belirten Museveni, akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığını açıkladı.

Museveni, şimdiye kadar 12,4 milyon doz aşının yapıldığını ve kampanyanın süreceğini ifade etti.

Salgına ilişkin karar, halk tarafından mutlulukla karşılandı.

Ülkede ulusal eğitim yaklaşık 2 yıllık aranın ardından 2 hafta önce yeniden başlamıştı.

160 binden fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 474 oldu.