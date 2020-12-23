Uganda'da Kovid-19'la mücadelede halka 29 milyon maske dağıtıldı - Son Dakika

Uganda'da Kovid-19'la mücadelede halka 29 milyon maske dağıtıldı

Yaklaşık 42 milyon nüfusa sahip Afrika ülkesi Uganda'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halka 29 milyon maske dağıtıldığı bildirildi.

Yaklaşık 42 milyon nüfusa sahip Afrika ülkesi Uganda'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halka 29 milyon maske dağıtıldığı bildirildi. Yerel basındaki habere göre, Sağlık Bakanlığı Sekreteri Dr. Diana Atwine, öğrenciler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilere maske yardımı yapıldığını açıkladı. Atwine, "Ülke genelinde halka 29 milyon maske dağıtıldı. Maskeler yerel yönetimler üzerinden halka ulaştırıldı." dedi. Ülkede şimdiye kadar 31 bin 910 kişi virüse yakalandı, 238 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya!

Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor

Liverpool, Renato Sanchez için Lille'e 20 milyon euro teklif edecek

TÜİK'ten asgari ücret açıklaması: Zammı biz belirlemiyoruz

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim

Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı

Son Dakika! MİT tırları davasında Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası

Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi