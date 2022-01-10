Uganda'da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime ara verilen okullar yeniden açıldı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da Kovid-19 salgını nedeniyle verilen aranın sonrasında okullarda yeniden eğitime başlandı.

Yerel basındaki habere göre, Uganda Eğitim Bakanı John Muyingo, salgının yayılmaya başladığı Mart 2020'den bu yana yaklaşık 15 milyon çocuğun okula gidemediğini açıkladı.

Muyingo, okulların uzun sürenin ardından yeniden açıldığını ve öğrencilerin derslerine kaldıkları yerden devam edeceklerini bildirdi.

Öte yandan birçok ailenin, salgının neden olduğu olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle çocuklarını okula gönderemediği ve bazı okullarda da öğretmenlerin bulunmadığı kaydedildi.

Uganda'da şimdiye kadar 153 bin 762 kişide Kovid-19 tespit edilirken 3 bin 339 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.