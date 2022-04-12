Uganda'da Kovid-19'un eğitimde açtığı yaraları Türk hayırseverler sarıyor - Son Dakika
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Uganda'da Kovid-19'un eğitimde açtığı yaraları Türk hayırseverler sarıyor

12.04.2022 13:31

Kovid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle birçok öğrencinin mağdur olduğu Uganda'da Türk hayırseverler, ramazan vesilesiyle yaptıkları eğitim yardımı kapsamında hem öğrencilere hem de öğretmenlere yaklaşık 30 bin dolar eğitim desteği sağladı.

Kovid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle birçok öğrencinin mağdur olduğu Uganda'da Türk hayırseverler, ramazan vesilesiyle yaptıkları eğitim yardımı kapsamında hem öğrencilere hem de öğretmenlere yaklaşık 30 bin dolar eğitim desteği sağladı.

Uganda, salgın sürecinde dünya genelinde eğitime en uzun süre ara veren ülke olarak kayıtlara geçti. Öğrencilerin okula geri dönme oranında büyük düşüşün yaşandığı ülkede birçok aile okul ücretlerini karşılayamadı. Öğretmenler ise maaşlarını alamadıkları için farklı sektörlerde çalışmaya başladı.

Bu süreçte birçok öğrenci ve öğretmen mağdur olurken, Türkiye'nin Uganda'daki Büyükelçiliği liderliğinde ve Türk hayırseverlerin desteğiyle bu alandaki yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Kerem Alp, yardımlarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle Uganda'da eğitim ve öğretim faaliyetlerinin büyük oranda olumsuz etkilendiğini ve bu nedenle öğrencileri desteklemek amacıyla adım attıklarını söyledi.

Türk hayırseverler tarafından Uganda'nın en köklü eğitim kurumlarından Nabisunsa Kız Okulundaki öğrenci ve öğretmenlere yardım yapıldığı bilgisini paylaşan Büyükelçi Alp, "Bugün dağıttığımız meblağ yaklaşık 110 milyon Uganda şilini (yaklaşık 30 bin dolar)." dedi.

Alp, "Öğrencilere verdiğimiz rakamın iki katını öğretmenlere verdik. Örnek vermek gerekirse öğretmenlerin yaklaşık bir aylık maaşlarına, öğrencilerin de ebeveynlerinden bir tanesinin bir aylık maaşına denk geliyor." şeklinde konuştu.

Uganda'nın en köklü okulu

Uganda'da 1954 yılında kurulan Nabisunsa Kız Okulunda maddi durumu iyi olmayan 1750 kız öğrenci yatılı olarak eğitim alıyor.

Ülkenin en köklü ve disiplinli okullarından biri olarak kabul edilen okulun mezunlarının arasında 7 bakan ve yüzlerce üst düzey yetkili bulunuyor.

Yardım kampanyasının organizasyonunu yapan Keşkül Derneği Başkanı Sema Coşkun, Uganda'da özellikle kız öğrencilerin eğitim konusunda ciddi eksiklik yaşadığını ve eğitimlerine devam edemediğini duyunca bu kampanyayı başlattıklarını söyledi.

İstiklal Marşı sürpriziyle karşıladılar

Büyükelçi Alp ve beraberindeki heyeti büyük bir heyecanla karşılayan öğrenciler, etkinlikler hazırladı. Programın açılışında okulun korosu tarafından İstiklal Marşı ezbere okundu.

Ardından Türk halk oyunları gösterisi sergileyen öğrenciler, Türk heyetinin büyük beğenisini kazandı.

Okul Müdürü Hacet Zuleyka Kabuye, "Öğrenciler ve öğretmenler çok heyecanlı. Bugüne özel birkaç etkinlik planladık ve bunun üzerinde çalıştık. Sayın Büyükelçiye ve ekibine teşekkür ediyorum. Okulumuzu destekledikleri için minnettarız." dedi.

Öğrencilerden yoğun Türkçe öğrenme talebi aldıklarını söyleyen Kabuye, Büyükelçi Alp'ten okullarında Türkçe eğitimi başlatılması konusunda destek istedi.

Uganda'da Kovid-19'un eğitimde açtığı yaraları Türk hayırseverler sarıyor
Uganda'da Kovid-19'un eğitimde açtığı yaraları Türk hayırseverler sarıyor
Uganda'da Kovid-19'un eğitimde açtığı yaraları Türk hayırseverler sarıyor

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Togo Cumhuriyeti, Uganda, dolar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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