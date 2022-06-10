Uganda'da maymun çiçeği şüphesiyle 6 kişi karantinaya alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Uganda'da maymun çiçeği şüphesiyle 6 kişi karantinaya alındı

10.06.2022 14:40
Uganda'da maymun çiçeği şüphesiyle 6 kişi karantinaya alındı

Uganda'da ikisi Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) vatandaşı toplam 6 kişi, maymun çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.

Uganda'da ikisi Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) vatandaşı toplam 6 kişi, maymun çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.

Uganda Virüs Araştırma Enstitüsü (UVRI), şüphelilerin maymun çiçeği virüsüne benzer belirti ve semptomlar gösterdiğine dair bilgi aldıktan sonra gerekli çalışmaları başlattıklarını açıkladı.

Şüpheli vakalardan ikisi, KDC ve Ruanda sınırındaki Kisoro bölgesinde izole edilirken diğer 4 kişi başkent Kampala'da karantinaya alındı.

UVRI direktörü Profesör Pontiano Kaleebu, numuneleri analiz için Güney Afrika'ya gönderdiklerini, Uganda'da maymun çiçeği virüsünü test edecek reaktiflerinin olmadığını belirtti.

Şüpheli vakalardan ikisinin, M23 isyancılarının saldırısından kaçan ve Kisoro bölgesindeki Nyakabande Mülteci Geçiş Kampında bulunan Kongolu mülteciler olduğu öğrenildi.

Kisoro Bölge Sağlık Sorumlusu Dr. Stephen Nsabiyunva, "Şüpheli vakalar 2 yaşındaki bir çocuğa ve 12 yaşındaki bir kıza ait. İki şüpheli Kisoro Hastanesinde izolasyona alındı." diye konuştu.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

YORUMLAR
500
Enag: Vatandaşlarımızın Alım Gücündeki Azalmanın Orta Sınıfı Yok Eder Biçimde Gerçekleştiğini İzliyoruz Enag: Vatandaşlarımızın Alım Gücündeki Azalmanın Orta Sınıfı Yok Eder Biçimde Gerçekleştiğini İzliyoruz Çin, Şirketlerin Ar-Ge Maliyetleri İçin Vergi İndirimi Politikasını Kalıcı Hale Getirdi Çin, Şirketlerin Ar-Ge Maliyetleri İçin Vergi İndirimi Politikasını Kalıcı Hale Getirdi Adana'da trafoda akıma kapılıp ölen kişinin kimliği belirlendi Adana'da trafoda akıma kapılıp ölen kişinin kimliği belirlendi
Kaynak: AA

Araştırma, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da maymun çiçeği şüphesiyle 6 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 20:41:10. #1.13#
SON DAKİKA: Uganda'da maymun çiçeği şüphesiyle 6 kişi karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement