Uganda'da muhalif devlet başkanı adayı seçim kampanyasını durdurdu - Son Dakika

Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan Ulusal Birlik Platformu Başkanı Robert Kyagulanyi, öldürülme korkusuyla seçim kampanyasını durdurma kararı aldı.

Muhaliflerin adayı Kyagulanyi, Başkent Kampala'ya yakın bir kasabada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayatından endişe ettiği için bugünden itibaren seçim kampanyasını durdurma kararı aldığını söyledi.

Kyagulanyi, seçim komisyonuna giderek kendisinin ve taraftarlarının güvenlik güçleri tarafından uğradığı şiddete açıklama getirmesini isteyeceğini söyledi.

Daha önce defalarca gözaltına alınan ve dün aracı saldırıya uğrayan Kyagulanyi'nin kampanya ekibi ve korumaları polis şiddeti sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde aracı saldırıya uğradıktan sonra duran Kyagulanyi'nin birkaç metre ötesinde bir patlayıcının da infilak ettiği görülmüştü.

Uganda polisi, "Bobi Wine" olarak da bilinen pop yıldızının aracının trafik kurallarına uymadığı için zorla durdurulduğunu açıklamıştı.

Seçim öncesinde 50'den fazla kişi öldü

Seçimler öncesinde gerginliğin had safhada olduğu ülkede, 34 yıldır iktidarda bulunan Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni de adaylar arasında.

Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından çıkan olaylarda, geçen haftalarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 38 yaşındaki Kyagulanyi, Cumhurbaşkanı Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek genel seçimlerde, 11 başkan adayı yarışacak.

Ülkede 1986'da askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.