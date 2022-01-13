Uganda'da muhalif lider, destekçilerine kırmızı baret takma çağrısı yaptı - Son Dakika

Uganda'da muhalif lider Robert Kyagulanyi, taraftarlarına hükümetin tüm kısıtlamalarına rağmen kırmızı baret takmaları çağrısında bulundu.

"Bobi Wine" adıyla da bilinen ünlü şarkıcı Kyagulanyi, parti merkezinde yaptığı basın toplantısında, başkanı olduğu Ulusal Birlik Platformunun (NUP) simgesi haline gelen kırmızı baretleri her destekçisinin takmasını istedi.

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, kırmızı baret takmanın hiçbir yasanın ihlali olmadığını belirten Kyagulanyi, "Eğer ordu bunu kendi kıyafetlerinin bir parçası olarak görüyorsa izin verelim kırmızı baret taksınlar." diye konuştu.

Ülkede özellikle gençler arasında büyük popülerlik kazanan kırmızı baretler, en büyük muhalif grup olan partinin simgelerinden biri haline geldi.

Uganda ordusu, baretlerin yaygınlaşmasının ardından bu baretlerin kendi resmi üniformalarının parçasından biri olduğunu duyurdu ve partinin ofislerine yaptığı baskınlarda kırmızı baretlere el koydu.

NUP, daha önce 100'den fazla destekçisinin kırmızı baret taktığı için hapiste olduğunu belirtmişti.