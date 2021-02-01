Uganda'da muhalif lider seçimlerin iptali için mahkemeye başvurdu - Son Dakika

Uganda'da başkanlık seçimlerini kaybeden muhalif lider Robert Kyagulanyi, seçimlerde hile yapıldığını ileri sürerek Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulundu.

"Bobi Wine" adıyla tanınan ünlü şarkıcı Kyagulanyi'nin avukatları, basına yaptığı açıklamada, seçimlerin iptal edilmesi ve Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni'nin gelecek seçimlere katılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Askerlerin seçim günü oy verme yerlerini işgal ettiğini ve kutuları daha önceden mühür vurulmuş pusulalarla doldurduğunu ileri süren avukat Medard Sseggona, "Seçimlerin iptal olmasını istiyoruz. Museveni'nin gelecek hiçbir seçime de katılmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Yüksek Mahkeme'nin başvurudan sonra 45 gün içinde kararını açıklaması gerekiyor.

38 yaşındaki Kyagulanyi, 14 Ocak'ta yapılan seçimlerin ardından günlerce keyfi şekilde ev hapsinde tutulmuş, mahkeme emriyle salıverilmişti.

Uganda Devlet Başkanı Museveni, seçimde oyların yüzde 58,64'ünü, rakibi Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.

1986'da iktidarı ele geçiren Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri de kazanmıştı.