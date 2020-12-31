Uganda'da muhalif lider yine gözaltında - Son Dakika

Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan Ulusal Birlik Platformu Başkanı Robert Kyagulanyi, seçimlere iki hafta kala yeniden gözaltına alındı.

Seçim kampanyası için ülkenin Kalangala bölgesine seyahat eden 38 yaşındaki Kyagulanyi ve ekibinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına uymayarak kalabalık miting düzenledikleri için gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında seçim kampanyasını takip eden gazeteciler de bulunuyor.

Muhalefet, seçimler öncesinde hükümetin muhalif adaylara baskı ve şiddet uyguladığını ileri sürüyor.

"Bobi Wine" olarak da bilinen pop yıldızı Kyagulanyi, geçen ay da gözaltına alınmıştı. Akabinde çıkan gösteri ve şiddet olaylarında 60'a yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Uganda'da 14 Ocak'ta yapılacak seçimlerde 11 başkan adayı yarışacak.

Kyagulanyi, 1986'dan bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.