Uganda'da muhalif liderin seçim iptali için mahkemeye yaptığı başvuru reddedildi - Son Dakika

Uganda'da muhalif liderin seçim iptali için mahkemeye yaptığı başvuru reddedildi

09.02.2021 17:33
Uganda'da muhalif liderin seçim iptali için mahkemeye yaptığı başvuru reddedildi, System.String[]

Uganda'da başkanlık seçimlerini kaybeden muhalif lider Robert Kyagulanyi'nin seçimlerde hile yapıldığını ileri sürerek Yüksek Mahkemeye yaptığı başvurunun reddedildiği bildirildi.

Uganda'da başkanlık seçimlerini kaybeden muhalif lider Robert Kyagulanyi'nin seçimlerde hile yapıldığını ileri sürerek Yüksek Mahkemeye yaptığı başvurunun reddedildiği bildirildi.

Basında çıkan haberlere göre, Uganda Yüksek Mahkemesi, başkanlık seçimlerinin iptal edilmeyeceğini açıkladı.

Yüksek Mahkeme, seçimlerin iptaline yönelik muhalif aday Kyagulanyi tarafından verilen dilekçenin reddedildiğini bildirdi.

"Bobi Wine" adıyla tanınan ünlü şarkıcı Kyagulanyi, seçimlerin iptal edilmesi ve Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni'nin gelecek seçimlere katılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini savunmuştu.

38 yaşındaki Kyagulanyi, 14 Ocak'ta yapılan seçimlerin ardından günlerce keyfi şekilde ev hapsinde tutulmuş, mahkeme emriyle salıverilmişti.

Uganda Devlet Başkanı Museveni, seçimde oyların yüzde 58,64'ünü, rakibi Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.1986'da iktidarı ele geçiren Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri de kazanmıştı.

Uganda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uganda'da muhalif liderin seçim iptali için mahkemeye yaptığı başvuru reddedildi - Son Dakika


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