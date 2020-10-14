Uganda'da Museveni'nin en büyük rakibinin parti binasına polis baskını - Son Dakika

Uganda'da güvenlik güçleri, ülkenin tanınan şarkıcılarından muhalif milletvekili Bobi Wine'ın partisinin genel merkezine baskın düzenledi.

Wine, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yüzlerce asker ve polisin Kamwokya'daki Ulusal Birlik Platformu Genel Merkezi'ne (NUP) baskın düzenleyerek, çok sayıda önemli dökümana el koyduğunu belirtti.

"Yüzlerce asker ve polisin yerleştirildiğini görmek, diktatörün bizden çok fazla korktuğunun bir delili." ifadesini kullanan Bobi Wine, güvenlik görevlilerinin, milletvekillerinin adaylık başvurusu için kullanılacak 23 milyon Uganda şilinini (50 bin lira) de aldığını kaydetti.

Gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olan Wine, sık sık güvenlik güçlerinin baskısıyla karşılaşıyor.

Parti genel merkezine neden baskın yapıldığı ise henüz bilinmiyor.

Asıl adı Kyagulanyi Ssentamu olan milletvekili ve şarkıcı, Bobi Wine adını kullanıyor.