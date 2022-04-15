Uganda'da ordu tırtıl istilasıyla mücadele için görevlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Uganda'da ordu tırtıl istilasıyla mücadele için görevlendirildi

15.04.2022 13:06
Uganda'da ordu tırtıl istilasıyla mücadele için görevlendirildi

Uganda'da hükümet, 13 bin dönüm ekili mahsulü yok eden Afrika tırtılıyla mücadele için orduyu görevlendirdi.

Uganda'da hükümet, 13 bin dönüm ekili mahsulü yok eden Afrika tırtılıyla mücadele için orduyu görevlendirdi.

Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja, parlamentoda yaptığı konuşmada, halihazırda 40'tan fazla bölgede bulunan tırtılların mısır, darı, sorgum ve buğday gibi mahsullere ve meralara zarar verdiğini söyledi.

Tırtıl istilasıyla mücadele için Uganda ordusunu görevlendirdiklerini açıklayan Başbakan Nabbaja, "Daha önce çekirge istilasına karşı savaşmak için eğitilmiş 100 ordu personeli, bu tırtılları püskürterek karada savaşmak için konuşlandırılacak." dedi.

Nabbaja ayrıca, ilaçlama için distribütörlerinden yeterli malzeme stoklamalarını istedi.

Rüzgar ve kuru havanın yanı sıra yağmurun gecikmesi nedeniyle tırtıllar hızla yayılıyor.

Hükümetten mahsulleri etkilenen çiftçilere tazminat ödemesini isteyen milletvekili Santa Alum da "Gayrisafi milli hasılanın yüzde 22'sini tarım gelirleri oluşturuyor. İstilanın önüne geçilmezse açlığın ve kıtlığın baş göstermesi kaçınılmaz olur." ifadelerini kullandı.

Uganda Tarım Bakanlığının verilerine göre, bugüne kadar yaklaşık 1407 çiftçi tırtıl istilasından etkilendi. Önemli bir mısır üreticisi olan Uganda, yıllık üretiminin büyük bölümünü Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kenya gibi komşu ülkelere ihraç ediyor.

Amerika'ya özgü olan "ordu kurdu", Afrika'da ilk olarak 2016 yılının başlarında Orta ve Batı Afrika'da tespit edildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, ordu kurdu, 2 yıl içinde Sahra Altı Afrika'nın neredeyse tamamına yayıldı.

YORUMLAR
500
İngiltere, düzensiz göçmenleri 10 bin kilometre uzaklıktaki Ruanda'ya gönderecek İngiltere, düzensiz göçmenleri 10 bin kilometre uzaklıktaki Ruanda'ya gönderecek Uganda, Afrika tırtılı salgınıyla mücadele ediyor Uganda, Afrika tırtılı salgınıyla mücadele ediyor

Hükümet, Afrika, Uganda, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uganda'da ordu tırtıl istilasıyla mücadele için görevlendirildi - Son Dakika


Son Dakika
13:07 Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık hakkında çok konuşulacak iddia: Kuaförden ücretini ödemeden kaçtı
12:54 Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallamıştı! Pişkin hırsız yakayı ele verdi
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 13:12:23. #1.12#
SON DAKİKA: Uganda'da ordu tırtıl istilasıyla mücadele için görevlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement