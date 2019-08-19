Son Dakika Haberleri: Uganda'da petrol tankeri patladı: 10 ölü
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Uganda'da petrol tankeri patladı: 10 ölü

1 saat önce

Uganda'da petrol tankeri 2 taksi ile çarpıştı.

Uganda'da petrol tankeri patladı: 10 ölü, System.String[]
Uganda'da petrol tankeri 2 taksi ile çarpıştı. Çarpışma sonrası meydana gelen patlamada, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Petrol tankeri, Uganda'nın Rubirizi bölgesinde, 2 taksi ile çarpıştıktan sonra patladı. Patlamada 10 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, çok sayıda yaralının olduğunu ve patlama sonrası çıkan yangının çevredeki işletme ve yerleşim yerlerine de sıçradığını duyurdu.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:31 Kaynak: DHA
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