Uganda'da petrol tankeri patladı: 10 ölü
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Uganda'da petrol tankeri 2 taksi ile çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:31 Kaynak: DHA
Uganda'da petrol tankeri 2 taksi ile çarpıştı. Çarpışma sonrası meydana gelen patlamada, 10 kişi yaşamını yitirdi.
Petrol tankeri, Uganda'nın Rubirizi bölgesinde, 2 taksi ile çarpıştıktan sonra patladı. Patlamada 10 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, çok sayıda yaralının olduğunu ve patlama sonrası çıkan yangının çevredeki işletme ve yerleşim yerlerine de sıçradığını duyurdu.
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