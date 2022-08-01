Uganda'da sel ve heyelan nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Uganda'da sel ve heyelan nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti

01.08.2022 13:07
Uganda'da sel ve heyelan nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti

Uganda'da sağanak yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Uganda'da sağanak yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Uganda Yardım, Afet ve Mülteciler Bakanı Esther Anyakun Davinia, ülkenin doğusundaki Mbale ve Kapchorwa bölgelerinde sel ve heyelanda 10 kişinin öldüğünü, 12 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Davinia, vadilerde kalan ve heyelana eğilimli bölgelerde yaşayan kişilerin evlerini terk etmesini istedi.

Kızılhaç Sözcüsü Ritah Nakasita da iki bölgede toplam 1152 evin selden etkilendiğini, ailelerin okul ve devlet binalarında konaklamaya başladığını açıkladı.

Yerel sakinlerden Maasa Swaibu ise AA muhabirine, araçta seyahat eden iki kişinin sel suları ile Nabuyonga Nehri'ne sürüklendiğini aktardı.

YORUMLAR
500
Uganda'da sel felaketi: En az 10 ölü Uganda'da sel felaketi: En az 10 ölü Sivas'ta KKKA hastalığı nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti Sivas'ta KKKA hastalığı nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da sel ve heyelan nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
17:03 Oyuncu Şoray Uzun 24 yıllık eşinin fotoğrafını paylaştı, ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 19:06:12. #1.13#
SON DAKİKA: Uganda'da sel ve heyelan nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement