Uganda'da sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 24'e çıktı

Uganda'da sağanak yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Uganda'da Kızılhaç'tan yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki 2 bölgede 14 kişinin daha cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugün Mbale ilçesindeki Nabiyonga nehrinden 11 ceset ve Kapchorwa ilçesinde 3 ceset daha bulundu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e ulaştı." ifadesini kullanıldı.

Uganda Yardım, Afet ve Mülteciler Bakanı Esther Anyakun Davinia, ülkenin doğusundaki Mbale ve Kapchorwa bölgelerinde sel ve heyelanda 10 kişinin öldüğünü, 12 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

Davinia, vadilerde kalan ve heyelana eğilimli bölgelerde yaşayan kişilerin evlerini terk etmesini istemişti.

Kızılhaç Sözcüsü Ritah Nakasita da iki bölgede 1152 evin selden etkilendiğini, ailelerin okul ve devlet binalarında konaklamaya başladığını açıklamıştı.

Yerel sakinlerden Maasa Swaibu ise AA muhabirine, araçta seyahat eden iki kişinin sel suları ile Nabuyonga Nehri'ne sürüklendiğini aktarmıştı.