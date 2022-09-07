Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceği sözlerine bir yorum da CHP'li Özgür Özel yaptı

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uganda'daki sel felaketinde 15 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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