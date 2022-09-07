Uganda'daki sel felaketinde 15 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Uganda'daki sel felaketinde 15 kişi yaşamını yitirdi

07.09.2022 14:14

Uganda'da sağanakların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Uganda'da sağanakların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Uganda Kızılhaç'tan yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Kasese bölgesindeki afet bölgesinden 15 cesedin çıkarıldığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuklar olduğu aktarılan açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin yıkıldığı kaydedildi.

Geçen aydan bu yana çok sayıda sel felaketinin yaşandığı ülkede, ay başındaki dere taşkınlarında 20'den fazla kişi ölmüştü.

Uganda Meteoroloji Müdürlüğü, halka ay içinde yağışların artmasının beklendiği uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'daki sel felaketinde 15 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uganda'daki sel felaketinde 15 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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