Uganda'da seçim öncesi faaliyetleri yasaklanan Avrupa merkezli STK'nin yasağı kaldırdı - Son Dakika
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Uganda'da seçim öncesi faaliyetleri yasaklanan Avrupa merkezli STK'nin yasağı kaldırdı

24.06.2022 16:37
Uganda'da seçim öncesi faaliyetleri yasaklanan Avrupa merkezli STK'nin yasağı kaldırdı

Uganda'da Ocak 2021'deki devlet başkanlığı seçimi öncesi yasaklanan Avrupa merkezli Demokratik Yönetişim Kolaylığı (DGF) adlı sivil toplum kuruşunun (STK) faaliyetine yeniden izin verildiği bildirildi.

Uganda'da Ocak 2021'deki devlet başkanlığı seçimi öncesi yasaklanan Avrupa merkezli Demokratik Yönetişim Kolaylığı (DGF) adlı sivil toplum kuruşunun (STK) faaliyetine yeniden izin verildiği bildirildi.

Uganda Devlet Başkanlığı Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Yoweri Museveni, demokrasi ve iyi yönetişime odaklanan yerel grupları fonlayan DGF'ye yönelik yasağı kaldırdı.

DGF'ye yönelik yasağın kaldırılması, Museveni'nin, Danimarka Kalkınma İş Birliği Bakanı Flemming Moller Mortensen ile görüşmesi sonrasında geldi.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Museveni, bir sivil toplum fon kuruluşu olan DGF üzerindeki yasağı, hükümetin karar alma yapılarında temsil edilmesi şartıyla kaldırmayı kabul etti." ifadesine yer verildi.

DGF, 2011'de Danimarka, İsveç, İrlanda, Avusturya, Norveç, Hollanda, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği tarafından hükümet ve sivil toplum gruplarını desteklemek için beş yıllık bir program olarak başlatılmıştı.

Avrupa ülkeleri tarafından desteklenen ve milyonlarca dolarlık fona sahip olan DGF'nin faaliyetleri, Uganda'daki 2021 genel seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle geçen yıl ocak ayında durdurulmuştu.

Museveni, DGF fonunun, yönetimi iyileştirme kisvesi altında hükümeti devirmek için tasarlanmış faaliyetleri ve örgütleri finanse etmek için kullanıldığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Danimarka, Güncel, Son Dakika

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