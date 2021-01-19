Uganda'da seçim sonucunu kabul etmeyen başkan adayı, 6 gündür ev hapsinde - Son Dakika

Uganda'da muhalif devlet başkanı adayı Robert Kyagulanyi, seçimin yapıldığı 14 Ocak'tan bu yana ev hapsinde tutuluyor.

Ulusal Birlik Platformu Başkanı Kyagulanyi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ev hapsinde 6. güne girildiğini ve hiç kimsenin konutu terk etmesine ya da konuta girmesine izin verilmediğini belirtti.

Ev, polis ve askerler tarafından kuşatılmadan önce eşini ziyarete gelen 18 aylık yeğeninin de kendileriyle olduğunu ifade eden Kyagulanyi, evde yiyecek kalmadığını ifade etti.

Uganda polisi, dün akşam Kyagulanyi'yi ziyarete gelen ABD'nin Kampala Büyükelçisi Natalie Brown'ın da içeri girmesine izin vermemişti.

Uganda'da muhalefet seçimlerde hile yapıldığını öne sürdü

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, 14 Ocak'taki seçimde koltuğunu korudu.

Seçim Komisyonuna göre, Ulusal Direniş Hareketinin (NRM) adayı Museveni, 6. kez devlet başkanı oldu. Museveni oyların yüzde 58,64'ünü, en büyük rakibi Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.

Muhalefet, Bobi Wine olarak bilinen ve "ev hapsinde" tutulan pop yıldızı Robert Kyagulanyi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan ve kaybeden Kyagulanyi, seçimde hile yapıldığını öne sürerek sonuçları kabul etmediklerini belirtmişti.

Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.