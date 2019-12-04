Son Dakika Haberleri: Uganda'da sel ve heyelanlarda 30 kişi öldü
Son Dakika Güncel Uganda'da sel ve heyelanlarda 30 kişi öldü - Son Dakika

Uganda'da sel ve heyelanlarda 30 kişi öldü

6 saat önce

Uganda'nın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Uganda'da sel ve heyelanlarda 30 kişi öldü, System.String[]

Uganda'nın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Bududa bölgesinde dün saatlerce devam eden şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

Afette en az 30 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda ev sular altına kaldı.

Bölge yetkililerden Gerald Fungo, çok sayıda kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiğini belirtti.

Dağlık bölgeye yakın olan Bududa'da 2010'da meydana gelen heyelanlarda en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti
Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 18:41:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uganda'da sel ve heyelanlarda 30 kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]